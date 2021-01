Na Justiça, licitação do porto seco de Anápolis (GO) segue sem desfecho

Perto do aniversário de três anos da licitação do Novo Porto Seco de Anápolis, em Goiás, a Aurora da Amazônia, que saiu vencedora do certame, ainda enfrenta obstáculos para assumir o entreposto em razão de medidas judiciais da empresa que perdeu a disputa, a Porto Seco Centro Oeste. Na segunda quinzena de dezembro, a Aurora obteve uma vitória na Justiça Federal. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu que a execução do contrato de permissão pela Aurora da Amazônia “deve ser prestigiada com máxima celeridade”. No entanto, logo depois, nova liminar foi obtida pela rival, fazendo com que os trâmites para o início dos investimentos sigam suspensos.

Disputa. O questionamento da empresa perdedora da licitação diz respeito ao terreno apresentado pela Aurora da Amazônia para receber o porto seco. Sua argumentação é de que o imóvel está fora da zona do Distrito Agroindustrial de Anápolis. O edital determina que, para o concorrente ser habilitado, deve apresentar terreno compatível com a atividade de porto seco.

Posições. “A Aurora da Amazônia tem contrato vigente, assinado em maio de 2020, com a Receita Federal, e neste momento discute com o órgão apenas o local em que operará o novo porto. Enquanto isso, a empresa perdedora da licitação segue tomando medidas na justiça apenas com o objetivo de atrasar esta definição, para que possa continuar operando, ainda que de forma ilegal”, explica Bruno Morais, advogado da Aurora da Amazônia. Procurada, a Porto Seco Centro Oeste não comentou.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 20/01/2021 às 10:08:24 .

