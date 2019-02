Na NuvemShop, vendas e tíquete médio de celular crescem mais que desktop

Com mais de 1,130 milhão de operações de compra e venda e movimento de R$ 276 milhões no ano passado, os lojistas abrigados na NuvemShop viram a maior parte das transações ser efetivada via celular. O tíquete médio das compras feitas por esse meio cresceu quase 13%, enquanto o valor das concretizadas por desktop ficaram estáveis.

Pelas redes. Os meios de pagamento mais usados nas lojas do NuvemShop foram PagSeguro (46,8%), Mercado Pago (15,8%) e WireCard (13,9%). Com o aumento das vendas nas redes sociais, 59% dos lojistas optaram pelo Instagram e 37%, pelo Facebook. Enquanto o investimento no Insta cresceu quase 13%, os feitos no Face caíram 22%, em relação ao início do ano.