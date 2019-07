Na oferta da Tecnisa, 30% foram estrangeiros

Coluna do Broadcast

Na oferta subsequente (follow on) da Tecnisa, que levantou R$ 445 milhões, 30% do volume vendido ficou nas mãos de estrangeiros. Com um desconto de 30% em relação ao preço em tela, a demanda superou em mais de cinco vezes a oferta. Trabalharam na oferta BTG Pactual, Santander Investment Securities e Itaú BBA.

Vem mais. A oferta da Tecnisa chamou atenção no mercado, por se tratar de uma oferta classificada de “segunda linha”. Com o sucesso da operação, a percepção é de que outras emissões parecidas podem ganhar espaço nos próximos meses.

