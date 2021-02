Na oferta do cartão, Renner cria tecnologia para cliente não tirar máscara

Com a pandemia longe de acabar e a vacinação em câmera lenta, as empresas continuam buscando soluções para se adaptar à nova realidade e evitar perda nas vendas. A Renner, que mesmo antes do coronavírus já usava tecnologia de reconhecimento facial para cadastrar os clientes do cartão da loja, aprimorou a biometria. Agora, a autenticação é feita sem que o consumidor precise tirar a máscara.

O que sobrou. Disponível em todas as 370 lojas da rede, a tecnologia prioriza a análise dos olhos. São eles que menos sofrem alterações, à medida que as pessoas envelhecem. Segundo a varejista, o reconhecimento facial com máscara chegou à taxa de 80% de assertividade. O produto é resultado de uma parceria entre a Realize CFI, instituição financeira da Renner, e a Unico, fornecedora da tecnologia.

