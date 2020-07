Na pandemia, Oi mais que duplica receita com segurança em TI

A Oi registrou um crescimento de 132% na receita de soluções de tecnologia da informação na área de segurança no período de abril e maio versus a média do primeiro trimestre deste ano, período pré-covid. Muitas companhias tiveram que automatizar suas ferramentas de atendimento e vendas, o que aumentou a demanda por soluções de segurança, dada a necessidade de prover a mesma proteção do ambiente corporativo no modelo home office, avalia a head da Oi Soluções, Adriana Viali.

Estratégia. Logo no início da pandemia, a Oi lançou o Smart Office 4.0, nova versão do pacote de aplicativos de colaboração, conectividade e computação digital para funcionários de empresas que trabalham em modo remoto. O lançamento buscou impulsionar as vendas da ferramenta bem num momento em que o home office ganhou popularidade no País devido à crise do coronavírus. A companhia já conseguiu ampliar em 27% a receita de conectividade de dados do segmento Oi Soluções junto a empresas no período. A operadora aposta nos serviços de TI como uma das principais alavancas de crescimento para o grupo nos próximos anos.

