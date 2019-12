Na última temporada de verão, quase 4 milhões de passageiros sofreram com voos no Brasil

Na última temporada de férias de verão, quase 4 milhões de passageiros sofreram com atrasos de voos no País. A conclusão é da AirHelp, organização mundial especializada em direitos de passageiros aéreos, ao analisar o desempenho das principais companhias aéreas que atuaram no Brasil, no período de 15 de dezembro de 2018 a 15 de fevereiro de 2019. Nos mais de 150 mil voos que partiram dos aeroportos brasileiros, em torno de 20% sofreram atrasos superiores a 15 minutos ou foram cancelados. Mais de 180 mil passageiros, por sua vez, tiveram voos cancelados.

Ranking do stress. Segundo a AirHelp, a companhia aérea que registrou mais atrasos foi a Gol. A empresa teve mais de 12 mil voos decolados após o horário previsto ou cancelados, que impactaram mais de 1,7 milhões de pessoas. Apesar de ter menor participação de mercado, na sequência aparece a Azul, com mais de 750 mil passageiros afetados. Depois vieram a Latam, com mais de 660 mil e Avianca; mais de 400 mil pessoas.

Até tu?. Apesar de ter sido eleita a melhor companhia aérea do mundo no World Airline Awards, a Qatar Airways teve, de cada dez voos previstos no País, quatro com problemas. Já as duas companhias mais pontuais foram a Emirates (7,5%) e a Copa, com apenas 5% de voos atrasados ou cancelados.

