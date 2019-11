Nasdaq ganha oferta multibilionária da XP Investimentos

Conhecida como Bolsa tecnológica, a Nasdaq ganhou da Nyse a oferta multibilionária da XP Investimentos, que está marcada para ocorrer no início da segunda semana de dezembro. Das ofertas de brasileiras nos Estados Unidos desde o ano passado, a Nasdaq tem saído na frente: levou o IPO da Stone, Arco Educação e Afya. A Nyse, contudo, ganha em volume financeiro, e ficou com a abertura de capital bilionária da Pagseguro, realizada no início do ano passado, e com as ações da empresa brasileira de TI Linx, que, na oferta subsequente (follow on) na B3, passou a ser listada também na Bolsa americana. Procurada, a XP não comentou.