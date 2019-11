Natura é a primeira empresa de cosméticos a obter patente verde

Coluna do Broadcast

A Natura se tornou a primeira empresa de cosméticos brasileira a receber a Patente Verde do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), após desenvolver uma técnica que utiliza resíduos da Amazônia como insumo produtivo. De acordo com a companhia, a biomassa gerada a partir da extração de óleo de oleaginosas como murumuru, andiroba e castanha passa a ser inserida em um novo produto, a ser lançado no ano que vem. Antes, essa biomassa era utilizada como adubo.

Verde, pra que te quero. A Patente Verde é um programa do INPI que visa a acelerar a examinação de pedidos de patente relacionados a tecnologias voltadas para o meio ambiente. O registro garante à Natura exclusividade no uso comercial da inovação durante os primeiros anos./ Flavia Alemi.

