Necton fecha acordo operacional com corretora de cambio Mundinveste

A Necton Investimentos, fruto da fusão entre as corretoras Spinelli e Concórdia, fechou acordo operacional com a mineira Mundinvest corretora de câmbio e valores mobiliários, que passa a liquidar as operações de seus clientes na casa. A Mundinvest é detentora de uma carteira de R$ 600 milhões de ativos sob custódia, enquanto a Necton, de R$ 14 bilhões.

