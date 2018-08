Negociação direta e modelos de contratos são principais pontos após reforma trabalhista

A nova legislação trabalhista tem despertado a atenção das empresas em determinadas questões na hora de fazer novas contratações. Os pontos de maior interesse na elaboração de contratos de trabalho incluem a negociação direta com o empregador, sem intervenção do sindicato, e ainda a livre negociação de modalidades de contrato de trabalho, tais como o teletrabalho, trabalho intermitente, home office e regime de sobreaviso. Os pontos foram levantados em ranking feito pelo escritório de advocacia Palopoli & Albrecht, butique especializada em direito trabalhista.

De igual para igual. As novas regras valem para salários a partir de R$ 11.291,60, em 2018. Dentre as demais mudanças da Reforma Trabalhista e que têm chamado a atenção do mundo corporativo estão indenização compensatória por cláusula de não concorrência, novos padrões de jornada de trabalho e cláusula arbitral no contrato.