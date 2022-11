Negociações para compra e venda de shoppings voltam à cena

As negociações de compras e vendas de shoppings por empresas e fundos de investimento devem ter um ano mais aquecido em 2023, diante de um cenário com menos incertezas e com ativos importantes na mesa.

A Coluna apurou que a canadense Brookfield, por exemplo, pretende retomar as conversas para venda das suas participações nos shoppings Higienópolis e Pátio Paulista (na cidade de São Paulo) e Riosul (no Rio de Janeiro) no começo do ano que vem.

A multinacional vem se desfazendo de seu portfólio de empreendimentos nos últimos anos, mas não tem pressa para fechar negócio e tem dito a interessados, nas rodas privadas, que só vai vender se o preço oferecido agradar.

Ancar tem interesse em fusão para ganhar escala

Outro negócio importante no radar para os próximos meses envolve a Ancar Ivanhoe. O grupo tentou se unir com a BrMalls, mas perdeu o páreo para a Aliansce. Uma fusão ainda interessa à companhia como forma de ganhar escala e dar vazão a projetos em segmentos de logística, inteligência de dados, publicidade, entre outros.

Entre os fatores que devem ajudar a destravar as negociações está o maior controle da pandemia (que provocou o fechamento do comércio e impacto o fluxo nos shoppings) e a conclusão da corrida presidencial. Tudo isso dá mais clareza para avaliações dos ativos. A perspectiva de redução da taxa básica de juros em meados de 2023 também ajudará na capitalização de fundos imobiliários, que são grandes compradores de imóveis comerciais.

Iguatemi diz que há um ‘ótimo caminho’ para consolidação

A presidente da Iguatemi, Cristina Betts, disse na última semana que as conversas sobre fusões e aquisições já estão mais aquecidas do que nos últimos dois anos. Segundo ela, há um “ótimo caminho” para consolidação de mercado, seja via compra de participação adicional nos empreendimentos do próprio portfólio ou em shoppings de terceiros. Betts afirmou ainda estar confiante em fechar alguma operação, embora não seja possível ainda precisar quando.

Por sua vez, o fundador e presidente da Multiplan, José Isaac Peres, afirmou que o crescimento por meio de fusões e aquisições pode ser uma alternativa mais interesse no atual cenário macroeconômico do que a construção de novos shoppings. Segundo ele, o balanço pouco alavancado abre espaço para se fazer um cheque quando surgirem oportunidades. A Multiplan e a Iguatemi são candidatas a comprar os shoppings da Brookfield.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 11/11/2022, às 11h29

