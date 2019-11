Negócio da Nestlé na área de saúde amplia investimentos em tecnologia

Coluna do Broadcast

A Nestlé Health Science, braço da companhia de soluções na área de saúde, tem ampliado seus investimentos em inovações digitais. No ano até aqui foram desembolsados R$ 20 milhões, em iniciativas que envolvem realidade aumentada, gôndola digital, além de seu programa de aceleração de startups.

Além. O programa de startups, batizado de Nestlé Beyond Food, foi lançado no início de outubro. Três soluções consideradas as mais inovadoras apresentadas por startups, receberão, juntas, R$ 1 milhão. O Brasil é o primeiro país em que a Nestlé Health Science lança um programa de aceleração desse porte.