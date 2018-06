Nem deu tempo de atualizar a Selic em tela de slide a investidores

A surpresa do mercado financeiro com a manutenção da taxa de juros pelo Banco Central ontem à noite foi parar na City Londrina. Durante um evento de cerca de duas horas para investidores realizado na manhã de hoje na capital britânica por um banco de investimento brasileiro, um dos economistas se desculpou por não ter tido tempo de ajustar o slide de sua apresentação. Ele dava como certa a redução dos juros pelo Copom ontem à noite de 6,50% ao ano para 6,25% ao ano. O Comitê, no entanto, foi unânime ao determinar a estabilidade da Selic.

No bolo. Ele não estava sozinho. De 55 instituições financeiras consultadas pelo Projeções Broadcast, 53 projetavam corte de 0,25 ponto porcentual. Apenas duas – o Bank of America Merrill Lynch e a Flag Asset – esperavam manutenção da taxa.//CELIA FROUFE, CORRESPONDENTE EM LONDRES

Siga a @colunadobroad no Twitter