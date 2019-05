Neoenergia atualiza cifras do IPO na próxima semana

A Neoenergia atualizará seu prospecto para lançar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na próxima semana, provavelmente no dia 6 de junho, momento em que dará início às apresentações aos investidores, os chamados roadshows. A precificação da ação nessa oferta está programada para o fim do próximo mês. O valor de mercado da companhia a ser testado será de R$ 18,4 bilhões, conforme a faixa indicativa de preço que será atualizada no documento. A operação marcará a saída do Banco do Brasil do capital da empresa. Neste ano, a bolsa brasileira foi palco de apenas um IPO, o da varejista Centauro, que agora, capitalizada, briga com a Magazine Luiza pelo controle da Netshoes. Procurada, a Neoenergia não comentou.