Neoenergia deve buscar recursos no BNDES e bancos de fomento para eólicas

A Neoenergia deve de buscar financiamento no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e bancos de fomento estrangeiros para a construção de dez parques eólicos no Piauí e na Bahia. O investimento aprovado em setembro é de R$ 1,9 bilhão e apenas uma parte virá do caixa do grupo. A companhia não descarta ir a mercado com uma nova emissão de debêntures, no embalo do sucesso da maior debênture de infraestrutura com selo “verde” já realizada no Brasil. A Neoenergia levantou R$ 1,3 bilhão com a operação em junho. Procurada, a Neoenergia não comentou.

