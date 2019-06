A Neoenergia acaba de fazer a maior emissão de debênture de infraestrutura com selo “green”, no valor de R$ 1,296 bilhão. Antes dela, a maior foi a emissão da Cteep, há pouco mais de um ano, no valor de R$ 621 milhões. A emissão da Neoenergia supera, ainda, o total de debêntures incentivadas com certificação “green” já emitidas no País, que desde 2017 alcançou R$ 1,065 bilhão, com sete emissões.