Neoenergia já tem demanda superando em 3x a oferta

Faltando mais de uma semana para a data de precificação de sua oferta, a Neoenergia já tem demanda para sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em volume três vezes superior ao ofertado. A emissão da Neoenergia, que é apenas secundária, poderá movimentar mais de R$ 4 bilhões.

Próximo. A leitura é de que os fundos locais registraram elevada entrada de recursos nos últimos meses, diante do cenário de baixas taxas de juros no País. As ações que serão vendidas são principalmente detidas pelo Banco do Brasil, que fará o desinvestimento do ativo. A Previ, fundação dos funcionários do Banco do Brasil, e a controladora da Neoenergia, a Iberdrola, venderão apenas uma fatia de suas participações. A ação no âmbito do follow on será precificada no dia 27. Este será o segundo IPO do ano. O primeiro foi o da varejista Centauro. Procurada, Neoenergia não comentou.