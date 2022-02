Neon fecha parceria com BNP Cardif e entra no mercado de seguros

O Neon vai entrar para o time das fintechs brasileiras com seguro para chamar de seu. Por meio de uma parceria com a BNP Paribas Cardif, a marca venderá seguros de proteção financeira, bens e vida em seu aplicativo. As instituições não dizem quantas apólices querem vender, mas veem potencial: 80% dos clientes do Neon não têm seguros, e a principal barreira é o preço. Para a fintech, é uma oportunidade de diversificar receitas. Para a seguradora, mais um canal de distribuição.

Um dos maiores neobancos brasileiros, com mais de 15 milhões de clientes, o Neon tem fontes de receita semelhantes a seus rivais: os cartões de crédito e débito respondiam por cerca de metade delas no primeiro semestre do ano passado. Os seguros podem ajudar a reduzir a dependência dos cartões, lucrativos, mas com risco de crédito. Entre os rivais, o Nubank oferece seguros desde 2020.

A parceria, que terá produtos com mensalidades a partir de R$ 4,99 ao mês, começa pouco após o Neon receber o investimento de R$ 1,6 bi do banco espanhol BBVA, que viu na fintech uma chance de voltar ao varejo bancário do País 20 anos após sua primeira (e frustrada) tentativa. Embora não haja relação entre os dois acordos, a presença do BBVA deve impulsionar várias frentes do Neon, inclusive a de seguros.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 21/02/22, às 16h34.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com