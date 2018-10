Neon Pagamentos abre sua plataforma às pessoas jurídicas até fim do ano

A Neon Pagamentos vai abrir sua plataforma de serviços bancários digitais às pessoas jurídicas até o final deste ano. A proposta é focar, basicamente, em microempreendedores (MEI) e pequenas empresas, com faturamento de até R$ 50 milhões ao ano, oferecendo uma conta bancária em que o empreendedor possa gerenciar seu caixa e fluxo financeiro.

Pagamento. Dois anos após seu nascimento, em 2016, a Neon tem 1,3 milhão de pessoas físicas de clientes. Por causa do tamanho ao qual chegou, entrou com pedido no Banco Central para se tornar uma instituição de pagamento. No ano que vem, pretende expandir seus serviços também para a área de crédito, onde atua hoje somente por meio do cartão Visa.