Neon tem IPO em NY como meta e mira novas aquisições

O banco digital Neon, que acaba de receber um cheque de R$ 1,6 bilhão do espanhol BBVA, já traça os próximos passos. Uma das metas é fazer a abertura de capital (IPO, na sigla em inglês), possivelmente nos Estados Unidos, onde estão os investidores mais ligados em tecnologia. A data para a oferta, porém, permanece indefinida. O banco prefere priorizar, por ora, o crescimento do crédito, das emissões de cartões e vitaminar a operação local por meio de fusões e aquisições. A fintech continua mapeando potenciais alvos para aquisição, afirma um dos fundadores do Neon, Jean Sigrist, presidente do conselho do neobanco. As investidas até aqui foram para complementar a oferta de produtos e serviços aos clientes – e é essa linha que o Neon persegue nas futuras compras.

Com o público-alvo nas classes C e D, o Neon tem em sua lista de compras feitas até aqui a ConsigaMais+ e a Biorc, de crédito consignado, e a MEI Fácil, voltada a microempreendedores individuais. Também com a Magliano, corretora de código 001 da B3 e comprada em 2020, o Neon buscou oferecer mais serviços e não necessariamente atrair novos clientes.

A estratégia é diferente da perseguida por rivais. O Nubank, que comprou a antiga Easynvest, e o Inter, com a Inter Invest, encaram as corretoras como uma frente de atração de novos correntistas. O Neon encerrou 2021 com 15 milhões de clientes.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 01/03/22, às 12h37.

