Netshoes aumenta aposta com lojas parceiras

A varejista online de produtos esportivos Netshoes ampliou a aposta em lojas parceiras, tanto no Brasil quanto no México e na Argentina. No biênio de 2016 e 2017, as operações com lojas parceiras registraram aumento de 54% no faturamento. Hoje, já são 20 parcerias na América Latina.

Grandes marcas. A companhia é responsável pelo e-commerce de marcas como NBA, NFL, Kappa, Midway, Olympikus, Puma e do Allianz Parque. Também gerencia as lojas oficiais de clubes de futebol, como São Paulo, Corinthians, Chapecoense, no Brasil. Na Argentina está na lista o River Plate e, no México, o Chivas

Siga a @colunadobroad no Twitter