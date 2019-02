Netshoes contrata empresa de dados para personalizar ofertas

Usar a tecnologia para criar ofertas customizadas para cada cliente é uma estratégia que tem ganhado espaço no varejo. A adesão mais recente é da Netshoes que continua investindo. A rede de e-commerce de produtos esportivos contratou a Dunnhumby, empresa especializada em dados de consumo que já trabalha com individualização de promoções nos aplicativos do Grupo Pão de Açúcar e a Raia Drogasil. Para a Netshoes, a ideia da empresa é criar lojas personalizadas, com produtos específicos para cada cliente e de acordo com suas preferências.

Prometo sigilo. A tendência de personalização tem ganhado força porque torna as promoções mais assertivas. Como o lojista usa os dados do comportamento de consumo, não precisa dar descontos generalizados e faz uma campanha direcionada apenas para os clientes que têm maior chance de comprar. Sobre a segurança dos dados, a Dunnhumby diz que não compartilha nenhum tipo de dado do cliente com outras empresas. (Dayanne Sousa)

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+