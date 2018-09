New Era vai investir R$ 5 milhões para ampliar franquia no Brasil

A New Era, marca mundial de acessórios e detentora no Brasil da licença oficial de bonés das ligas norte-americanas NFL (futebol americano), NBA (basquete) e MLB (beisebol), vai investir R$ 5 milhões até o final de 2019 para ampliar presença por aqui.

No projeto está a abertura de 20 novas operações, elevando assim a franquia das atuais 15 lojas para 35 nesse período. Recentemente adquiriu Marc4, com o que a New Era passou a ser comandada no Brasil pelo ex-vice-presidente do JPMorgan, Artur Regen. A New Era produz 60 milhões de bonés por ano.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real