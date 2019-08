Coluna do Broadcast

Provando que o assunto ambiental está no radar do mundo corporativo, a Nexa, ex-Votorantim Metais, investirá R$ 8,4 milhões para adequar todos os fornos de sua planta industrial a uma nova tecnologia que reduzirá em 19 mil toneladas as emissões de CO2 na unidade de Três Marias, em Minas Gerais. A estimativa é de uma economia de R$ 5 milhões por ano.