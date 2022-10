Nexoos, fintech da Ame, se aproxima de R$ 1 bi emprestados

A fintech Nexoos, que hoje é parte da Ame, braço financeiro da Americanas, deve chegar em breve à marca de R$ 1 bilhão em crédito concedido desde sua criação, em 2016. Até aqui, já foram R$ 950 milhões. Embora não abra os números em detalhes, a empresa aumentou em 137% o volume de crédito originado entre o primeiro semestre de 2021 e igual período deste ano.

Segundo o CEO da Nexoos, Daniel Gomes, novas linhas de negócio devem ajudar a manter o crescimento, mesmo diante da piora do ciclo de crédito no País. A inadimplência, diz ele, está em linha com o mercado – que tem observado piora no indicador.

Empresa opera como sociedade de empréstimo entre pessoas

A Nexoos concede crédito a pequenas empresas e também opera como sociedade de empréstimo entre pessoas (SEP), figura que faz o ‘match’ entre poupadores e quem precisa de dinheiro. O modelo de negócio chamou atenção da Ame, que comprou a Nexoos no ano passado.

