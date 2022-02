next começa a receber os 700 mil correntistas do BS2

O next, banco digital do Bradesco, começa a receber os 700 mil clientes do BS2, com a aprovação na semana passada pelo Banco Central do acordo de transferência, firmado pelas duas instituições no ano passado. Com isso, o BS2 priorizará atividades junto a pessoas jurídicas.

O acordo não obriga os clientes do BS2 a migrarem para o next, que criou um incentivo financeiro para atrair esse público a sua plataforma. Os clientes pessoas físicas do BS2 representam 7% da carteira de 10 milhões de clientes que o next tem atualmente. O acordo já havia recebido aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em dezembro.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 08/02/22, às 15h27.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com