Next cria área de produtos e coloca primeira mulher como executiva-chefe

O banco digital next, do Bradesco, mudou sua estrutura organizacional e criou uma vertical específica para cuidar de produtos financeiros, como investimentos, seguros, cartões e crédito. Para comandar a nova área, o next chamou Laura Chaves, vinda da fintech Zoop e com passagens por Itaú Unibanco e BTG Pactual.

Ela será a primeira mulher a integrar o quadro de C-Level do next no cargo de executiva-chefe de produtos (chief product officer, na sigla C-Level), respondendo diretamente ao presidente do banco, Renato Ejnisman. Os outros executivos-chefes são Ricardo Urada, de Novos Negócios, Jeferson Honorato, de Tecnologia, Digital e Dados Analíticos, e Victor Queiroz, de Operações.

Os produtos financeiros vinham sendo gerenciados pelo olhar de tecnologia. Agora, a ênfase será em soluções a partir do ponto de vista do cliente, tônica de praticamente todas as empresas diante do acirramento da competição no setor bancário digital.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 14/09/2021 às 17h05.

