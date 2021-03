Next cria área para coordenar aquisições e parcerias para o banco

O CEO do Next, Renato Ejnisman, anunciou hoje internamente a criação de uma nova área no banco digital, criado em 2017 pelo Bradesco e que se tornou independente no ano passado. A ideia é desenvolver novos negócios, incluindo aquisições e parcerias envolvendo também fintechs. Para a missão, foi contratado Ricardo Urada, ex-senior investment banker responsável por varejo e consumo no Bradesco BBI. Para seu lugar, no Bradesco BBI, entrou Rafael Dotta.

Com concentração os esforços concentrados em uma nova área, Ejnisman quer dar musculatura ao banco digital e acelerar a criação de um ecossistema completo. Além disso, a expectativa é que, com as parcerias, o Next aumente receitas e clientes.

Ejnisman foi levado da diretoria executiva do Bradesco com essa missão e a de evitar a perda de terreno para bancos digitais concorrentes. O Next tem atualmente 4,3 milhões de clientes e meta alcançar 7 milhões até o fim do ano.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 29/03/2021, às 12:18:17 .

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter