next, do Bradesco, chama ex-Magalu para comandar o marketplace

O next, banco digital do Bradesco, trouxe Leandro Zuntini, com passagem pela Netshoes e Magazine Luiza, para comandar o marketplace que será lançado no fim de outubro. Até junho, o next tinha pouco mais de 5 milhões de clientes, e prevê ultrapassar a meta de 7 milhões, colocada para este ano, em breve.

Com o marketplace, o next pretende ganhar musculatura para brigar no universo dos bancos digitais, no qual o serviço financeiro é quase um adendo para muitos clientes. O ‘shopping digital’ entra no ar pouco mais de um mês antes da data oficial do Black Friday, 26 de novembro

Na semana passada, o next anunciou como embaixadora de sua marca Nicolle Merhy, também conhecida como Cherrygumms, a gamer mais famosa do País e criadora do clube de jogos Black Dragons. Ela é reconhecida como a maior representante feminina do Brasil no universo gamer – e a ideia do next é abrir espaço a esse público. O banco digital já tem outros dois embaixadores famosos do universo dos games: Nobru e FallenN.

Outra estratégia está nos “mimos” para os clientes: promoções e campanhas em parceria com prestadores de serviços e lojistas, como Magalu, Via Varejo, Cacau Show, Centauro, Dominós, Evino. As ações ligadas a varejo no next cresceram 750% em quantidade de compras e 950% em Volume Total de Pagamentos, ou TPV.

Ainda que alguns dos varejistas já tenham seu próprio marketplace, muitos são frequentes nas dobradinhas promocionais com o next e devem compor as opções de consumo da nova plataforma do banco. Segundo o presidente do next, Renato Ejnisman, a fronteira entre bancos digitais e varejo está mais tênue.

