Next, do Bradesco, lança CDB a 200% do CDI para brigar com bancos digitais

Graças à competição mais acirrada no setor financeiro, já é possível conseguir ganhos mais polpudos na renda-fixa. Para fazer frente à concorrência de fintechs e afins, o Next, banco digital do Bradesco, vai colocar na sua prateleira virtual um CDB com remuneração equivalente a 200% do CDI, a taxa de referência do mercado interbancário, colada à taxa básica, atualmente em 4,25% ao ano. Esse nível de remuneração tem sido oferecido por outros bancos digitais.

Para fisgar os clientes ariscos do meio digital, porém, o Next vai pescar com linha curta e anzol para peixe pequeno. O CDB vence em 30 dias, mesmo tempo em que a oferta ficará disponível na plataforma, com exclusividade. Depois, desaparecerá. É possível investir a partir de R$ 100, mas somente até R$ 5 mil por CPF.

Os CDBs serão emitidos pelo Bradesco, mas o bancão não os oferecerá aos seus clientes. A ação é somente para o Next, que alcançou 5 milhões de contas em junho e tem como meta chegar a 7 milhões de clientes até o fim do ano.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 02/07/2021 às 17h44

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter