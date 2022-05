Next traz do PicPay nova chefe de empréstimos e financiamentos

O Next, banco digital do Bradesco, tirou do PicPay Cristiane Tran, que era a head de produtos e negócios da plataforma financeira da J&F. No PicPay, Tran tinha como foco empréstimos entre pessoas (conhecidos pelo termo em inglês, peer to peer leding) e no crédito para pessoas jurídicas, duas das apostas da empresa para ganhar rentabilidade. No Next, será responsável por empréstimos e financiamentos.

O Next também promoveu Karen Correia, antes gerente, a chefe tanto de crédito e recuperação. Ela e Tran responderão a Laura Chaves, executiva responsável pela área de produtos financeiros e risco de crédito do neobanco. Hoje, 40% das heads do Next são mulheres.

Orientação é focar em rentabilidade

A orientação do Bradesco para seus bancos digitais (o Next é o maior deles, com 11 milhões de clientes) é focar em rentabilidade neste ano, que se desenha mais difícil para empresas de alto crescimento. O crédito é um dos caminhos que as fintechs têm perseguido para fazer com que suas amplas bases de clientes gerem lucro.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 18/05/22, às 12h27

