Nilson Neves será o novo diretor de negociação da depositária da B3

Por Fernanda Guimarães

Dentre as mudanças na diretoria da B3, o novo diretor de Negociação eletrônica da depositária será Nilton Neves, respondendo ao vice-presidente da área, Cícero Vieira. Neves, que anteriormente estava na superintendência, vai administrar as plataformas por onde passam os negócios de ações, futuros, renda fixa e derivativos: são mais de cinco milhões de negócios e mais de 150 milhões de mensagens processadas por dia. A Bolsa, sob o comando de Gilson Finkelsztain, anunciou na semana passada uma série de mudanças em sua diretoria para reforçar áreas diante do crescimento do mercado em tempos de juros baixos no Brasil.

Notícia publicada no Broadcast no dia 17/02/2020, às 14:22:20

