Os investidores do varejo ficaram com 10% da oferta inicial de ações do Banco BMG , sendo 5% com lock-up (restrição para venda) de 45 dias e 5% sem nenhuma restrição. Aqueles que compraram com lock-up não sofreram rateio, ao contrário dos demais. A abertura de capital do BMG movimentou R$ 1,6 bilhão. Procurado, o BMG não comentou.