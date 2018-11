No mundo, Brasil ocupa 2ª posição entre países com mais ameaças via e-mail

O Brasil é o segundo colocado entre os países com o maior número de ameaças cibernéticas via e-mail bloqueadas pela Trend Micro, empresa especializada em soluções de segurança. Estados Unidos e China lideram o ranking, empatados, considerando dados do mês de setembro. Em agosto, o Brasil estava na terceira colocação, sendo que nem aparecia entre os primeiros colocados nos dois meses prévios. No Brasil também foi registrado aumento do número de malwares, com 2,6 milhões de softwares maliciosos detectados pela Trend Micro.