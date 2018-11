Nobel de Economia recomenda cuidado com o excesso de autoconfiança

Depois de auferir ganhos com investimentos, a recomendação é cuidado com o excesso de autoconfiança. O atual Prêmio Nobel de Economia, Richard Thaler, alerta ainda que o investidor precisa montar uma carteira de investimentos diversificada e depois“esquece-la”. Em palestra fechada hoje a clientes da publicadora de conteúdo financeiro Empiricus, o economista explicou que é importante não olhar mais para a carteira porque as pessoas não são boas em prever sua reação quando o mercado está em queda. Segundo ele, há uma grande dificuldade das pessoas em lidar com suas emoções quando o assunto é dinheiro, o que acaba inibindo o engajamento com o tema investimento. O economista, formado na Universidade de Chicago, une economia com a psicologia e mostra que nem sempre os seres humanos conseguem ser racionais e, muitas vezes, baseiam suas decisões em emoções.

Encarar o medo de investir é mais importante diante do contexto global de reformas previdenciárias, as quais têm levado as pessoas a recorrerem a planos privados, segundo Thaler.