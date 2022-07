Nord diversifica com previdência, mas não abandona DNA de ações

A Nord Asset está lançando uma opção de investimento em previdência para diversificar a oferta aos seus clientes, mas não quer deixar de ser reconhecida como uma casa com foco em ações. Tanto que o novo produto de previdência terá uma composição de 70% em ações e o restante em renda fixa. A ideia é captar cerca de R$ 40 milhões neste fundo. Em um segundo momento, provavelmente em dois meses, a Nord vai colocar na prateleira da asset outro produto de previdência, este sim, 100% focado em ações.

A Nord considera que o cenário desafiador para o mercado acionário vai durar e não nega que a previdência é um caminho para criar uma oferta menos dependente do ciclo da Bolsa. No entanto, a gestora segue apostando no mercado de ações, onde tem um público cativo, já que a empresa nasceu há quatro anos como publicadora de conteúdo. O sócio e fundador da Nord, Renato Breia, conta que o fundo de ações da casa tem apresentado desempenho acima do Ibovespa, citando que este ano acumula queda de 1%, contra mais de 6% da bolsa. O fundo de ações da Nord, lançado em outubro do ano passado, captou R$ 90 milhões.

‘Cenário catastrófico’

“O cenário hoje é catastrófico, as noticias são ruins, o cenário político e macroeconômico são ruins, mas não se compra boas histórias quando as notícias são boas”, diz Breia. Breia acha que não é momento para dobrar aposta em Bolsa e vê o mercado acionário levando ainda um bom tempo para se recuperar. Nesse sentido, o pleito eleitoral é um grande problema. Para ele, tanto o presidente Jair Bolsonaro, quanto o candidato do PT, Luis Inácio Lula da Silva, tendem a gerar estresse no mercado sendo eleito presidente, por temores de comprometimento da disciplina fiscal.

“O que nos deixa tranquilos é que a Bolsa está em um valor nunca visto e seremos bem recompensados pelos investimentos feitos em dois a três anos”, conta. Entre as ações que a casa tem em carteira estão PetroRio, BTG Pactual e Movida, todas consideradas resilientes e com valor de mercado muito descontado em relação ao crescimento.