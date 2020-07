Norte-americana Viasat vai disputar mercado de internet residencial

A norte-americana Viasat coloca os pés amanhã, 7, no mercado de internet residencial. O serviço será oferecido a partir do satélite da Telebrás, o primeiro com cobertura de Ka (tecnologia mais moderna) em 100% do território nacional. A empresa promete preços competitivos e alta velocidade para locais que hoje não contam com nenhum serviço de banda larga. Os pacotes começam em oito Estados, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas, e devem ser ampliados para todo País até o fim deste ano.

