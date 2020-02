Norueguesa terá frota de 100 caminhões para levar gás ao interior do País

De olho na abertura do mercado de gás natural brasileiro, a norueguesa Golar Power vai iniciar este ano a distribuição de gás natural liquefeito (GNL) por caminhões no Brasil. Em parceria com a Alliance GNLog, a empresa espera colocar em operação uma frota dedicada de mais de 100 caminhões até o fim do ano para levar o insumo a indústrias e postos de combustíveis, em regiões sem gasodutos.

Nordeste. Atualmente, 95% dos municípios brasileiros não recebem gás natural em função da baixa capilaridade da infraestrutura de gasodutos do País, altamente concentrada no litoral. Os planos da Golar Power preveem o transporte de GNL por caminhão pelos Estados de Sergipe, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, começando as operações pela região Nordeste.

Parcerias. Além do acordo com Alliance GNLog, a Golar Power planeja firmar parcerias com as concessionárias estaduais de gás canalizado para a distribuição do insumo. A companhia já tem um acordo a Sergas (SE) para levar o GNL para três municípios de Sergipe e vai assinar amanhã (13/02) um protocolo de intenções semelhante com a Gasmar, do Maranhão.

Interiorização. No acordo com as distribuidoras, a Golar transporta o GNL por caminhão até estações de regaseificação, em distritos industriais ou postos de combustíveis. As concessionárias, por sua vez, constroem as redes de distribuição para levar o insumo a outros clientes ao redor.

Investimento. A Golar Power pretende investir R$ 100 milhões nos próximos três anos no Brasil em terminais de regaseificação, postos de combustíveis para venda de gás natural veicular e GNL e na distribuição do GNL por cabotagem dentro do modelo de distribuição do gás em pequena escala (small-scale LNG).

12/02/2020

