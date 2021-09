Nos preparativos para ser corretora, Faros se muda para Faria Lima

O escritório de agentes autônomos Faros está se mudando para a Faria Lima, já preparado para a sede de sua corretora, que ainda depende do aval do Banco Central. O processo de aprovação está sendo conduzido pelo escritório Pinheiro Neto. Com a mudança de status, a Faros terá a XP com 28% de participação e um segundo sócio no negócio.

As discussões para a entrada deste novo parceiro estão em andamento com assessoria da Lazard. Voltada ao público investidor mais endinheirado, a Faros é o maior escritório plugado a XP, com R$ 22 bilhões em ativos sob custódia, número que deve chegar a R$ 25 bilhões no fim do ano.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 17/08/2021, às 15h59.

Contato: colunabroadcast@estadao.com