Nova área da CVM vai monitorar crowdfunding, investimento em condo-hotel e produtos inovadores

A recém-criada Superintendência de Supervisão de Securitização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nasce com atribuições que vão bem além do que diz seu nome de batismo. Além de cuidar das securitizadoras, dos certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs), imobiliários (CRIs) e dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), a área técnica a cargo do servidor Bruno Gomes será responsável também por monitorar produtos de inovação e investimentos imobiliários que tangenciam o mercado de capitais.

A lista inclui Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), os chamados Contratos de Investimento Coletivo (CIC) hoteleiro (ou condo-hotel) e toda a interação com os participantes do mercado dispostos a propor a construção de novos valores mobiliários. Isso inclui o acompanhamento do chamado “sandbox regulatório”, o ambiente experimental para produtos inovadores. O primeiro ciclo começa em julho.

Além disso, o chapéu da superintendência engloba o acompanhamento das plataformas de crowdfunding, que devem ganhar novas regras ainda em 2021 – com a ampliação de limites de captação e investimento individual -, assim como as securitizadoras, que passarão a ter um regime próprio.

Mercados de fundos imobiliários e de certificados do agro somam cifras bilionárias

Os mercados sob a tutela da área estão em alta. As emissões de CRAs, por exemplo, cresceram 20% em 2020, para R$ 15 bilhões. Na mesma base de comparação, as emissões de FIIs aumentaram 6,5%, somando R$ 44,1 bilhões.

Ao concentrar temas antes espalhados em uma só área, a ideia é aumentar a velocidade das respostas da CVM, o que se tornará ainda mais importante com a potencial abertura dos FIDCs para investidores de varejo, assim como já ocorreu com os CRA.

