Nova cara da Eletrobras começa a ganhar forma

O primeiro balanço da Eletrobras pós-privatização, divulgado esta semana, foi quase um “freio de arrumação”, com a queda de 45% no lucro do segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, produzindo efeito lateral no mercado. O mês de setembro, com a mudança da diretoria e do conselho de administração na primeira quinzena e o início imediato da revisão do plano estratégico, definirá a nova cara da empresa.

A Eletrobras formalizou a nova listagem de seu capital. A operação de junho, que movimentou R$ 33,7 bilhões, trouxe duas mudanças: o FIA Banclass – do banco Clássico, do investidor Juca Abdalla – não aparece mais entre os acionistas mais relevantes. Já o 3G Radar, de Jorge Paulo Lemann & Cia, entra na relação dos ordinaristas e, com 1,66% do capital (0,37% de ações ON e 1,29% de PN), mantém posição.

O Clássico está ausente do quadro formal por opção. Antes, o banco de Abdalla, que existe apenas para administrar seus investimentos, aparecia com 5,08% das ações ordinárias, correspondente a 4,18% do capital total. Não acompanhou o processo de capitalização e a fatia foi diluída. Hoje mantém participação em torno de 3%, como confirma o advogado Marcelo Gasparino, indicado pelo Clássico para o Conselho de Administração.

Os acionistas que representam mais de 5% por classe de ações aparecem no quadro societário. Entre os preferencialistas, por exemplo, o fundo 3G Radar manteve os 10,6% dos papéis PNB. Apesar do conceito de capital pulverizado, que norteou o processo de capitalização da companhia, a “cara privada” da Eletrobras pode ser definida pelo trio Lemann/Marcel Telles/Beto Sicupira junto com Juca Abdalla e sua ainda importante fatia do capital.

Fundo de pensão do BB entrou na capitalização

Embora não apareça nas listas oficiais, a Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, também entrou forte na capitalização da Eletrobras, apurou a Coluna. O quadro societário oficial traz mais alguns dados sobre o processo. A participação dos títulos negociados no exterior (ADRs) ficou quase a mesma, passando de 2,22% do capital total para 2,15%. Para isso, a quantidade de ADRs aumentou de 34,8 milhões para 49,6 milhões.

Há acionistas que não deixaram o quadro oficial apesar de a participação ser bem inferior à do Banco Clássico. É o caso do Banco do Nordeste (0,06%) e do fundo da Caixa FGHab (0,04%), além do FND (Fundo Nacional de Desestatização, com 1,98% do total), BNDES (4,03%) e BNDESPar (3,94%). Isso ocorre porque todos são controlados pela União. Juntando as ações próprias e as das controladas, a União baixou sua participação total de 61,71% para 39,07%.

A revisão do planejamento estratégico começará oficialmente em setembro, com prioridades definidas pelo novo conselho de administração e o retorno de Wilson Ferreira Junior à presidência executiva. A definição do volume de investimentos a serem aplicados ainda este ano ditará o grau da guinada da “nova” Eletrobras. O volume anual de investimentos previsto está acima dos R$ 10 bilhões. A média dos últimos anos girou em torno de R$ 3 bilhões.

Empresa deve focar no mercado livre

A Coluna apurou que, de início, os investimentos ficarão concentrados na modernização do parque de geração e reforços e melhorias na transmissão de energia. A companhia irá, também, voltar de forma competitiva aos leilões de geração e transmissão para viabilizar o crescimento orgânico.

Será a preparação do terreno que mira a entrada agressiva na comercialização no mercado livre, que conta com mais de 12 mil agentes e, segundo o ranking da CCEE é dominado hoje por gigantes como Engie e Copel. O próprio Ferreira Junior, que deixou a Eletrobras para comandar a Vibra, fez da comercialização de energia um segmento prioritário de negócios da antiga BR Distribuidora. O executivo costuma repetir que o mercado livre irá crescer mais 50% nos próximos três anos.

O mercado não penalizou tanto a Eletrobras e seu resultado operacional no segundo trimestre, afetado por provisões decorrentes do processo de capitalização, porque está à espera dos programas do novo planejamento estratégico que definirá o desempenho da empresa no curto e médio prazo.

