Nova carta da Squadra ocorre a uma semana de vencer opção de venda de IRB

A segunda carta aos cotistas da carioca Squadra foi publicada às vésperas do vencimento de uma opção de venda (PUT) de ações do IRB Brasil Re que a gestora possui. Quanto mais os papéis do ressegurador caírem até lá, melhor para a asset. Isso porque a Squadra tem posição vendida, do inglês short, que aposta na queda das ações. Como a gestora havia acumulado perda de cerca de R$ 360 milhões uma vez que os papéis do ressegurador estavam em alta na bolsa, a reviravolta nas ações, ocorrida após a carta que questiona a recorrência dos resultados da companhia, ajuda a atenuar o prejuízo.

Agenda. A Squadra tem uma opção de venda correspondente a um total de 910,9 mil lotes com 100 ações do IRB cada e que vence na próxima segunda-feira, dia 17, conforme informações públicas que constam na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Coincidentemente, as cartas da gestora sobre o ressegurador foram publicadas às vésperas desse prazo. Na segunda-feira, inclusive, é vencimento de opções de ações no mercado.

Strike. Se os papéis do IRB caírem abaixo do preço estabelecido na opção de venda, o chamado strike no jargão do mercado, a gestora terá ganho com a posição. No caso dos contratos da Squadra, é de R$ 31,49. No pregão de sexta-feira, dia 07, as ações do IRB encerraram cotadas a R$ 39,53, com uma queda de quase 12% em fevereiro, impactadas pelo burburinho provocado pela carta. Em janeiro, as ações do IRB haviam se valorizado 15%, estando entre as cinco que mais subiram na B3 no mês, em meio ao desempenho do mercado de resseguros no Brasil, que beneficia o ressegurador.

Chega. Depois de publicar uma segunda carta sobre o IRB no domingo, dia 09, a Squadra afirma, na correspondência, que não tem a intenção de enviar comunicação subsequente tratando exclusivamente de sua análise sobre o ressegurador.

Como funciona. Atualmente, o vencimento de uma opção é a terceira segunda-feira de cada mês. Para os contratos com prazo de exercício a partir de maio de 2021, a data limite de negociação passará a ser a terceira sexta-feira do mês de vencimento, conforme mudanças que a B3 anunciou no ano passado.

Europeia. A opção de venda do ressegurador IRB Brasil Re é do tipo europeia. Isso significa que o contrato só pode ser exercido na data do seu vencimento. Na modalidade americana, isso pode ocorrer a qualquer momento até o prazo limite.

Com a palavra. Procurada, a Squadra não comentou. O IRB não se pronunciou a respeito.