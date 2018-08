Nova carteira de R$ 550 mi de crédito vencido do BVA promete disputa

Uma segunda – e aquecida – disputa deve ser travada pelas empresas especializadas na aquisição de créditos vencidos Jive Investiments e Enforce, do BTG, pela carteira de R$ 550 milhões (valor de face) do Banco BVA. Os créditos receberam autorização para serem vendidos pelo juiz da liquidação extrajudicial na semana passada e carregam recursos que ficaram de fora de uma outra carteira, de R$ 2,1 bilhões, arrematada em outubro do ano passado pela Enforce. Como na cisão dessa carteira há créditos que ficaram divididos, o interesse da Enforce aumenta, já que, com as duas carteiras em mãos, tem chance de negociar melhor a recuperação junto aos credores que tiveram suas dívidas separadas.

Quem dá mais. A Jive, por sua vez, empenhou-se para ficar com a primeira carteira na ocasião, ao apresentar, por exemplo, 88 lances no leilão realizado para sua venda. Tanto que, de um lance inicial de R$ 185 milhões, a Enforce a levou por R$ 211 milhões, um ágio de 14%. Esta segunda carteira foi avaliada pela EY em R$ 71 milhões e o lance inicial deve ficar próximo disso. Ela é composta por 81 certificados de crédito bancário de 54 companhias, representando um tíquete médio de R$ 10 milhões. Procurada, a Jive afirmou interesse na carteira, “desde que a um preço que faça sentido”. A Enforce não comentou.