Nova competidora no Ensino a distância, Braz Cubas registra alta de 49% nas matrículas

A competição entre as faculdades privadas que oferecem cursos a distância tem aumentado fortemente desde o ano passado, quando o governo flexibilizou regras para a expansão no segmento. Exemplo disso é a Universidade Braz Cubas, que está deixando sua pecha de instituição regional. Oriunda da Região Metropolitana de São Paulo, a companhia passou a atuar em 11 Estados depois de dobrar o número de unidades, de 25 para 51. O total de alunos nos cursos a distância subiu 49% nos primeiros quatro meses de 2018 ante igual período do ano anterior.

