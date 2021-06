Nova Engevix negocia R$ 150 milhões para finalizar obras da usina São Roque

A Nova Engevix, dona da usina hidrelétrica São Roque, negocia financiamento de aproximadamente R$ 150 milhões com um banco nacional e um fundo de investimento, do total de R$ 383 milhões para finalizar o projeto. Após ser envolvida na Operação Lava Jato, em 2016, a então Engevix paralisou as obras por não ter acesso a financiamentos. As obras foram retomadas no fim do ano passado.

Além dos R$ 150 milhões negociados, os recursos restantes virão de crédito fornecido pelos fabricantes de turbinas e geradores, recursos próprios e antecipação de receita da energia já comercializada.

A obra de infraestrutura da usina São Roque, em Santa Catarina, está 80% concluída. Com capacidade instalada de 141,9 megawatts (MW), ela pode gerar energia equivalente ao consumo residencial das quatro maiores cidades do Estado: Florianópolis, Joinville, Chapecó e Blumenau.

Empreendimento deve entrar em funcionamento em 2025

Segundo o coordenador do projeto da usina, Ênio Schneider, o empreendimento tem o compromisso de entregar 60 MW médios de energia às distribuidoras, a partir de 2025. O bloco de energia, que corresponde a 75% da energia comercializável, terá fluxo de recursos capaz de sustentar a equação financeira do projeto.

Restam ainda 20 MW médios para vender até o fim da concessão, além de toda a energia antecipada, ou seja, aquela que a usina vai gerar no período que antecede o compromisso de entrega da energia contratada. Em junho de 2022, a empresa também terá mais de dois anos para vender livremente sua produção no mercado. Já foram assinados contratos de venda antecipada para entrega em 2022 e 2023 e a Nova Engevix avalia o melhor momento para fazer um novo leilão para a venda restante.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast Energia na sexta, dia 04/06, às 11h18.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com