Nova geração de herdeiros busca startups e diversidade, mostra pesquisa

As novas gerações de herdeiros querem ir além dos negócios das famílias e investir em startups. Também tentam priorizar a responsabilidade social e a diversidade. A constatação veio de uma pesquisa feita este mês pelo Itaú Private, área do banco para as pessoas que têm ao menos R$ 10 milhões para investir, com cerca de 80 clientes em posição de sucessão em empresas familiares.

Os resultados mostram que 32,9% dos endinheirados participantes disseram ter intenção de investir em startups paralelamente ao negócio principal da família; já 31,5% pretendem implantar no curto prazo iniciativas de responsabilidade social e 29,4% pretendem adquirir, ou se associar, a novos negócios sociais relacionados à diversidade.

O evento do Itaú, que tem o nome “Family Wealth Across Generations”, foi feito este mês de forma híbrida, reunindo os seus clientes mais endinheirados em São Paulo e também com participação pela internet.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 19/07/22, às 14h39

