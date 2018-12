NovaDAX, bolsa de criptomoedas da chinesa Abakus, desembarca no Brasil

A NovaDAX, bolsa global de criptomoedas da empresa de tecnologia e de serviços financeiros Abakus Group, desembarcou no Brasil há dois meses e quer triplicar de tamanho em 2019. Nesse período, já conquistou mais de 50 mil usuários no mercado brasileiro. A NovaDAX compra e vende ativos digitais de quatro moedas: Bitcoin, Ethereum (plataforma opensource para aplicações de criptomoedas), Ripple (plataforma controlada pela empresa privada Riplle Labs) e Stellar (plataforma que usa criptomoedas para conectar redes públicas e privadas). Em março, a fintech captou US$ 20 milhões para o desenvolvimento de suas operações nos próximos anos.

Casa de ferreiro… A China é atualmente a maior investidora na tecnologia blockchain, a base do sistema de criptomoedas. Porém, em agosto do ano passado, o país proibiu a operação das corretoras de criptomoedas, fazendo com que as empresas olhassem para outros países. A NovaDAX, que já tem solidez financeira e times no Vale do Silício, Suíça, Cingapura, Indonésia e China, escolheu a cidade de São Paulo para sua estreia na América Latina. O mercado de criptomoedas está avaliado em US$ 139,7 bilhões, de acordo com dados da CoinMarketCap.

