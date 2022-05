Novata chinesa e outras 5 empresas disputam linhas de transmissão de R$ 7 bi da Quantum

Consideradas um dos melhores ativos de energia à venda no mundo, as linhas de transmissão da Quantum atraíram mais de uma dezena de interessados, a maioria de estrangeiros. Seis companhias foram selecionadas para a próxima etapa da venda da empresa, que pertence à gestora canadense Brookfield Asset Management. O negócio é estimado entre R$ 3,5 bilhões e R$ 4 bilhões, mas com a dívida na conta, o valor total chega à casa de R$ 7 bilhões. A expectativa é de que o negócio seja fechado antes das eleições. A China Southern Power Grid (CSPG), que teve algumas tentativas frustradas de entrar no País, está entre as escolhidas. Com uma oferta em linha ao que busca o vendedor, seu desafio é correr para cumprir os ritos impostos pelo governo chinês, antes de conceder aval para negócios no exterior.

Há outros estrangeiros na briga

A CSPG disputará os ativos com o Grupo de Energia de Bogotá e a Rede Eléctrica de Espanha, que compraram a Argo Energia em 2019. Os fundos Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) e o Ontario’s Teachers Pension Fund (OTPP) também apresentaram propostas que os elegeram para concorrer pela linha.

A expectativa de forte competição e o medo de preços inflados afastou concorrentes brasileiros que já estavam assustados com o valor alcançado na venda da Argo Energia, em 2019, de R$ 3,5 bilhões. Naquele negócio, a disputa foi bem acirrada entre estrangeiros.

Os ativos da Quantum estão entre os maiores de transmissão de energia à venda no mundo, um perfil mais próximo do estrangeiro, dono de cheques mais gordos.

A Brookfield colocou à venda 2,4 mil km de linhas de transmissão da Quantum no início do ano. Entre eles, estão operações em oito Estados, como Minas Gerais, Goiás, Bahia e Rio Grande do Norte. Criada em 2017, a Quantum tem 5 mil km de linhas no total. Procuradas, a Brookfield e as demais empresas citadas não se pronunciaram.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 02/05/22, às 15h44.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.