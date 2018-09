Novata Gira recebe aporte para crescer em agro na América Latina

Coluna do Broadcast

A novata Gira (Gestão Integrada de Recebíveis do Agronégócio) captou R$ 6 milhões para expandir sua capilaridade no País e na América Latina. Os recursos vieram de aporte do fundo Venture Brasil Central, gerido pela Cedro Capital. Após rodar 2017 em estágio piloto, movimentando R$ 85 milhões em operações de crédito, a expectativa para a nova safra é ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão. Uma das inovações da startup mineira é um novo tipo de Cédula de Produto Rural (CPR), que já traz indicadores agronômicos que permitem ganho sistêmico na estruturação das operações de crédito.

