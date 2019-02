Novi, com foco em home equity, amplia foco e aposta em grandes empresas

Do lado financeiro, a concorrência também cresce. A Novi, especializada em crédito com garantia de imóvel – o antigo home equity – passou a olhar também para as empresas de porte maior. Antes, seu foco estava mais centrado na pessoa física e em pequenos e médios grupos. Para os grandes, aposta na oferta de empréstimo com o imóvel em garantia com valores entre R$ 2 milhões e R$ 5 milhões.

Ataque. Ao expandir seu público-alvo, a Novi entra numa arena mais restrita aos grandes bancos de varejo no País. O antigo home equity ainda é pouco difundido no Brasil. No ano passado, o saldo da carteira atingiu R$ 11,5 bilhões, R$ 1 bilhão a menos do visto em 2017, segundo o Banco Central. Neste contexto, a Novi, que nasceu em 2012 na época ainda dentro da XP, espera dobrar sua originação de negócios em 2019. O novo segmento deve contribuir com 30% do volume.

